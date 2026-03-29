Verissimo, Selvaggia Lucarelli: "Matrimonio rimandato all'anno prossimo"

"Non mi sposerò quest’anno. Non siamo riusciti ad organizzare il matrimonio e quindi sarebbe stata una pecionata, perciò rimandiamo alla primavera del 2027": Selvaggia Lucarelli lo ha rivelato a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, riferendosi alle nozze col compagno Lorenzo Biagiarelli, inizialmente previsto nella primavera di quest'anno. L'opinionista del GfVip, poi, con ironia ha aggiunto: "Si sposano tutti quest’anno, io non voglio mescolarmi. Io voglio il mio matrimonio, le luci su di me… sono una mitomane".

Parlando del suo futuro marito, invece, ha detto: "Lorenzo è molto diplomatico, riesce a fare andare d’accordo tutti, lui è stato quello che a un certo punto ha iniziato a parlare con il mio ex, e tutto poi è andato meglio. Lorenzo è molto morbido con gli altri e mi offre sempre un altro punto di vista. Ma no, non mi calma: nessuno mi calmerà mai". E ancora: "Mia mamma mi diceva sempre ‘trovati un uomo buono’ e quando ho conosciuto Lorenzo ho scoperto l’amore che ti dà pace, questo è un amore senza patemi e che mi rende felice, sono felice":