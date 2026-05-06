La balla di Ranucci? La Berlinguer rompe il silenzio: cosa ha detto in diretta

Bianca Berlinguer ha chiuso la querelle sulla fake news diffusa da Sigfrido Ranucci durante l’ultima puntata di È sempre Cartabianca. Il conduttore di Report aveva affermato che una fonte aveva visto il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel ranch di Nicole Minetti e di Giuseppe Cipriani in Uruguay a marzo. Una notizia rivelatasi falsa. La conduttrice non ha presentato scuse dirette, ma ha ridimensionato l’accaduto.

"La scorsa settimana abbiamo ospitato Sigfrido Ranucci che a proposito della vicenda della grazia a Nicole Minetti ha affermato che stava verificando una ipotesi relativa alla presenza del ministro Nordio nel ranch di Cipriani, il compagno di Minetti in Uruguay. Era solo un’ipotesi, ha detto più volte Ranucci, a cui il ministro della Giustizia ha potuto replicare immediatamente e direttamente, esercitando un suo legittimo diritto, telefonando in studio alla nostra trasmissione. Tutto si è svolto alla luce del sole. Sigfrido Ranucci ha potuto fare le sue dichiarazioni per le quali si è poi scusato con il ministro Nordio, quest’ultimo ha avuto il tempo e lo spazio per poter replicare e smentire. Quanto successo dimostra che questa trasmissione e il suo editore sono liberi e consentono a tutti, davvero a tutti, di poter esprimere le loro opinioni", ha affermato nel corso della trasmissione. Una scelta diversa da quella di Ranucci che ha affermato: "Mi cospargo il capo di cenere".