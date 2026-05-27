Annalisa Cuzzocrea, la follia di Repubblica: "Perché Meloni ha vinto a Venezia"

Perché il centrodestra ha vinto al primo turno a Venezia? «I problemi della terraferma, la polemica della Lega contro una moschea che lo stesso Brugnaro aveva promesso. Una campagna fatta di odio e islamofobia», sentenzia la penna di Repubblica, Annalisa Cuzzocrea.

E ancora: «Il centrosinistra pensava che schierare il senatore Andrea Martella sarebbe stato un investimento sufficiente, aveva costruito un programma credibile basato sull’ascolto, aveva aperto le liste a italiani di origine bengalese puntando sulla buona integrazione, ma non è bastato».