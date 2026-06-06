Garlasco, Milo Infante chiude "Ore 14" e spiazza tutti: "Ci sono altri mondi"

Nell’ultima puntata stagionale di Ore 14 Sera del 5 giugno 2026, Milo Infante ha dedicato l’intera trasmissione al caso Garlasco, evidenziando l’esistenza di “due verità”. Da una parte la condanna di Alberto Stasi, definita frutto di “errori mai registrati prima” e arrivata “dopo un dubbio ragionevole”. Dall’altra l’indagine della Procura di Pavia che punta su Andrea Sempio come vero assassino di Chiara Poggi.Infante ha sottolineato un aspetto anomalo: “Contro questa indagine si sono mossi sia la persona indagata, sia la famiglia della vittima”. È stata trasmessa la dichiarazione dell’avvocato dei Poggi, Gianluigi Tizzoni, scettico sul nuovo filone.Nel corso della puntata si è svolto un acceso faccia a faccia con l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Stasi. Sono state mandate in onda intercettazioni di Sempio con la madre, in cui lei attacca De Rensis, e un’altra in cui Sempio parla di magistrati “stracorrotti”.

Sono emerse anche intercettazioni che coinvolgono Marco Poggi.Ampio spazio è stato dedicato all’inchiesta sulla corruzione a Pavia, con il biglietto trovato a casa Sempio (“Venditti GIP archivia x 20.30 euro”) e i movimenti di denaro tra famiglia Sempio e avvocati.Grande dibattito sull’impronta 33 sul muro: la difesa di Sempio contesta la compatibilità con il suo piede, mentre De Rensis e Garofano difendono la posizione di Stasi. Sono intervenuti anche Giada Bocellari, legale di Stasi, e vari consulenti su DNA e impronte

.La trasmissione si è chiusa con le parole commosse di Milo Infante: “"Ci tenevamo a dirvi grazie, tra poco si spegneranno le luci al Tv2 d Milano, finisce qui la stagione televisiva di ‘Ore 14 Sera’, un viaggio cominciato quasi per caso, ma si è conquistato grazie al vostro affetto un posto importante nel palinsesto di Raidue. C’è una frase che mi ha sempre accompagnato, amo i libri di Stephen King, ‘Ci sono altri mondi al di fuori di questo’, quindi vedremo. Grazie tutti ai nostri ospiti, autori, collaboratoir, al Tv2, di Milano che ci ha accolto, alla Direzione Approfondimento, a questa azienda, quello che sarà lo vedremo. Grazie di cuore".