Garlasco, scontro Garofano-Giletti in tv. Il conduttore: "Lo dovevate dire"

Al centro del dibattito nel corso dell'ultima puntata de Lo Stato delle Cose, su Rai 3, naturalmente la clamorosa ipotesi emersa dall'inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Garlasco. A riportarla è Massimo Giletti: "Sui pedali della famosa bicicletta di Alberto Stasi non ci sarebbe mai stato il DNA di Chiara Poggi. Non solo, si dice che qualcuno dei RIS non avrebbe fatto bene il proprio lavoro, le controanalisi avrebbero infatti dimostrato che le prime analisi fossero sbagliate, ma nessuno pare lo abbia detto".

In studio c'è Luciano Garofano, all’epoca comandante dei Ris dei Carabinieri di Parma, che respinge ogni accusa: "Trovo vergognosa, indegna, ignobile, oltre che fortemente offensiva la strumentalizzazione che si sta facendo oggi sul comunicato della Procura della Repubblica che riguarda le analisi dei pedali. Il RIS non ha omesso, non ha nascosto, non ha depistato, il RIS non aveva alcun interesse se non preferire quello che veniva dalle indagini scientifiche. Il profilo di Chiara sui pedali c’era, nessuno lo può cancellare". E ancora: "Non riesco a capire come sia possibile dire il contrario, non trovo i termini per qualificare i giornalisti e chi sta riferendo cose false, di cui ci si assume la responsabilità penale e civile. Quel DNA su pedali c’è".