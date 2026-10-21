Claudio Martelli bestemmia in diretta a Filorosso. Monteleone: "No, no, no"

Grande imbarazzo per Antonino Monteleone nel corso della trasmissione di Rai 3 Filorosso. Il motivo? Una bestemmia arrivata in diretta. É successo quando l'ex ministro della Giustizia e delfino di Craxi nel Psi Claudio Martelli si è lasciato andare all'imprecazione mentre discuteva con Antonio Di Pietro di stragi di mafia del 1992 e presunti depistaggi. Immediata la reazione del conduttore che ha tentato di riportare l'equilibrio in studio: "No, no, no - ha detto - qui non siamo al Grande Fratello e non verrà espulso. Facciamo rispondere Di Pietro, però...mamma mia", ha affermato Monteleone toccandosi la fronte mentre anche l'ex giudice cercava di riprendere la parola incredulo per quanto sentito poco prima.
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Inutile dire che il video è diventato presto virale con Massimo Falcioni che su X ha commentato: "Martelli bestemmia in diretta a Filorosso, di fronte ad un incolpevole Monteleone che gestisce al meglio l'imprevisto. Se domani gli addebiteranno pure questo fuori programma, si capirà dove finisce la sacrosanta critica al conduttore e dove comincia l'accanimento".
Storico esponente del Partito Socialista Italiano (PSI), Martelli è stato per lunghi anni il vicesegretario nazionale e il braccio destro di Bettino Craxi negli anni Ottanta. Dal 2022 è sposato con la deputata del Partito Democratico Lia Quartapelle.
A #Filorosso mancava solo la bestemmia in diretta. La ciliegina sulla torta. https://t.co/Tb4PtlaNwR— Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 20, 2026