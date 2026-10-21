Claudio Martelli bestemmia in diretta a Filorosso. Monteleone: "No, no, no"

Grande imbarazzo per Antonino Monteleone nel corso della trasmissione di Rai 3 Filorosso. Il motivo? Una bestemmia arrivata in diretta. É successo quando l'ex ministro della Giustizia e delfino di Craxi nel Psi Claudio Martelli si è lasciato andare all'imprecazione mentre discuteva con Antonio Di Pietro di stragi di mafia del 1992 e presunti depistaggi. Immediata la reazione del conduttore che ha tentato di riportare l'equilibrio in studio: "No, no, no - ha detto - qui non siamo al Grande Fratello e non verrà espulso. Facciamo rispondere Di Pietro, però...mamma mia", ha affermato Monteleone toccandosi la fronte mentre anche l'ex giudice cercava di riprendere la parola incredulo per quanto sentito poco prima.