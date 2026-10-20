Paolo Romano, pagliacciata Pd: "Allora vado a casa!". E Porro lo ridicolizza: "Una minc***ta"

Tiene banco a Quarta Repubblica il weekend nero di Milano, con la manifestazione per il carovita degenerata in atti di vandalismo e aggressioni nei confronti delle forze dell’ordine. Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi hanno condannato i disordini, mentre il sindaco milanese Giuseppe Sala ha denunciato la presenza insufficiente di forze dell'ordine. In studio c’è un confronto acceso tra il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e Paolo Romano, esponente del Partito Democratico in Lombardia.

Valditara accusa Romano di dire menzogne quando si parla di investimenti fatti con il PNRR, il piddino si spazientisce: “Non ho parlato, ma come faccio a raccontare delle balle? Ma io vado a casa, non è un problema, se non posso parlare vado a casa, lei mi dice che dico le balle prima che io parli, lei vede nel futuro. Io non ho ancora parlato e lei, dall'alto della sua ignoranza, mi sta dicendo che dico bugie”.

Lo scontro tra il Ministro #Valditara e Paolo #Romano #Milano #quartarepubblica https://t.co/HPF8SyZPe1 — Quarta Repubblica (@QRepubblica) October 19, 2026

Il ministro allora gli concede parola: “Sentivo che contestava quello che stavo dicendo. Dica, dica, forza, forza, dai, avanti. Lei ha parlato principalmente di investimenti PNRR. Dica la sua verità, sentiamo”.

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Romano lo contesta: “Lei ha parlato principalmente di investimenti PNRR, cioè soldi a cui il suo partito e i partiti di maggioranza hanno votato contro l'Unione Europea”. Il suo intervento, però, fa imbestialire anche il conduttore, Nicola Porro: “Scusi, scusi, ma cerchiamo di essere logici, se no mi fa arrabbiare, qua già sono innervosito. Se i soldi sono stati spesi, lei mi sta dicendo che quei soldi sono stati spesi grazie al fatto che voi avete avuto l'intuizione... basta, ok, ci siamo messi d'accordo, ci siamo messi d'accordo, non voglio più parlare di questa cosa. I soldi sono stati spesi, quindi se io vado in piazza e dico non avete speso soldi per la scuola, dico una minchiata”.