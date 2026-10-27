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Massimo Giletti chiude la puntata così: "Il deficiente vi saluta"

martedì 27 ottobre 2026
Massimo Giletti chiude la puntata così: "Il deficiente vi saluta"

1' di lettura

Massimo Giletti chiude la puntata de Lo Stato delle Cose con una provocazione. O meglio, una frecciatina legata a quanto successo qualche puntata prima. Poco dopo la mezzanotte, il conduttore di Rai 3 – dopo avere parlato dell’attacco di Fedez nei suoi confronti – ha concluso un breve segmento dedicato al caso Garlasco, congedandosi dal pubblico con una frase che non è passata inosservata: "Grazie per essere stati con noi, saluto il dottor Capra a casa, il deficiente vi saluta. Ad Maiora". Una battuta che richiama il botta e risposta con il genetista Marzio Capra. Nelle scorse settimane, infatti, quest’ultimo aveva utilizzato il termine "deficiente" riferendosi a Giletti.

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Il dibattito aveva avuto inizio da Giletti che aveva mostrato un appunto scritto a mano dall’allora capitano dei carabinieri Marino, in cui si parlava di un test effettuato sui pedali della bici di Stasi con esito negativo. "Sono deficiente io a non capire che questo è negativo? O no?", era la domanda di Giletti a Capra. La risposta? "Sì, è deficiente".

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Da qui la conclusione del giornalista tra le risate dei presenti in studio: "Va bene, la prendo col sorriso". Eppure sembra che la replica non sia andata giù al conduttore che più volte nelle puntate successive ha voluto sottolineare l'accaduto. 

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