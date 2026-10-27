Massimo Giletti chiude la puntata così: "Il deficiente vi saluta"

Massimo Giletti chiude la puntata de Lo Stato delle Cose con una provocazione. O meglio, una frecciatina legata a quanto successo qualche puntata prima. Poco dopo la mezzanotte, il conduttore di Rai 3 – dopo avere parlato dell’attacco di Fedez nei suoi confronti – ha concluso un breve segmento dedicato al caso Garlasco, congedandosi dal pubblico con una frase che non è passata inosservata: "Grazie per essere stati con noi, saluto il dottor Capra a casa, il deficiente vi saluta. Ad Maiora". Una battuta che richiama il botta e risposta con il genetista Marzio Capra. Nelle scorse settimane, infatti, quest’ultimo aveva utilizzato il termine "deficiente" riferendosi a Giletti.
Garlasco scalda e Giletti si scotta: insulti in tvGarlasco scalda, soprattutto in tv. E a Lo Stato delle Cose, su Rai 3, volano insulti. Marzio Capra, genetista dei Poggi...
Il dibattito aveva avuto inizio da Giletti che aveva mostrato un appunto scritto a mano dall’allora capitano dei carabinieri Marino, in cui si parlava di un test effettuato sui pedali della bici di Stasi con esito negativo. "Sono deficiente io a non capire che questo è negativo? O no?", era la domanda di Giletti a Capra. La risposta? "Sì, è deficiente".
Massimo Giletti, volano stracci con il genetista dei Poggi: "Sono io deficiente?", Sì, lo è"Volano stracci durante Lo Stato delle Cose. Al centro del dibattito l'esistenza di due controanalisi negative esegui...
Da qui la conclusione del giornalista tra le risate dei presenti in studio: "Va bene, la prendo col sorriso". Eppure sembra che la replica non sia andata giù al conduttore che più volte nelle puntate successive ha voluto sottolineare l'accaduto.