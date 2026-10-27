Massimo Giletti chiude la puntata così: "Il deficiente vi saluta"

Massimo Giletti chiude la puntata de Lo Stato delle Cose con una provocazione. O meglio, una frecciatina legata a quanto successo qualche puntata prima. Poco dopo la mezzanotte, il conduttore di Rai 3 – dopo avere parlato dell’attacco di Fedez nei suoi confronti – ha concluso un breve segmento dedicato al caso Garlasco , congedandosi dal pubblico con una frase che non è passata inosservata: "Grazie per essere stati con noi, saluto il dottor Capra a casa, il deficiente vi saluta . Ad Maiora". Una battuta che richiama il botta e risposta con il genetista Marzio Capra . Nelle scorse settimane, infatti, quest’ultimo aveva utilizzato il termine "deficiente" riferendosi a Giletti.

Il dibattito aveva avuto inizio da Giletti che aveva mostrato un appunto scritto a mano dall’allora capitano dei carabinieri Marino, in cui si parlava di un test effettuato sui pedali della bici di Stasi con esito negativo. "Sono deficiente io a non capire che questo è negativo? O no?", era la domanda di Giletti a Capra. La risposta? "Sì, è deficiente".