Garlasco, "immagini raccapriccianti": cosa emerge nello studio di Giletti

"Sul computer di Alberto Stasi non ci sono file di natura pedopornografica", spiega Roberto Porta, ingegnere elettronico nonché perito per il caso di Garlasco, a Lo Stato delle Cose. E ancora, di fronte a chi lo contesta: "È come se un utente ricevesse una mail e va a finire nello spam, questa ha dei contenuti illegali, se si fa un recupero di quella mail i contenuti illegali riemergono, senza che l’utente sapesse di averlo". Per Porta "i RIS hanno fatto un errore nel valutare in modo sbagliato quello che aveva prodotto un software di ricostruzione di questi contenuti presenti nel PC". Insomma, "i RIS hanno erroneamente classificato un file denominato 023part come un presunto scaricamento di materiale pedopornografico, ma non era tale. Era un video legato a un programma della Rai di Gianni Minoli". Da qui lo sfogo di Massimo Giletti: "Ma vi rendete conto? Faccio fatica da tempo immemore, non è bianco o nero, da Giovanni Minoli alla pedopornografia".

Garlasco, Carmelo Abbate contro Marino: "Il colonnello non dice la verità" Sfogo clamoroso di Carmelo Abbate contro il colonnello Marino. Nel corso dell'ultima puntata di Quarto Grado, il pro...

Antonio De Rensis, avvocato dell'allora fidanzato di Chiara Poggi, prova allora a mettere un punto: "Stasi non ha mai visto quei contenuti, questo lo dice la Cassazione, che in questa vicenda vede gli opinionisti contro Stasi in certi momenti genuflessi, in altri quello che dice è un giudizio di parte perché prima ce n’erano stati altri due. Mi viene da ridere. Non gli hanno messo un'ombra, ma una targa, per tanti anni".

Garlasco, la bomba di Taormina a Ignoto X: "Forse i carabinieri l'hanno venduto" Un giro di soldi per influenzare la prima inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio? Se ne parla da mesi, con ta...