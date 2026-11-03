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Quarta Repubblica, Cruciani sbrocca con la mamma rossa: "Questa è una cret***a"

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martedì 3 novembre 2026
Quarta Repubblica, Cruciani sbrocca con la mamma rossa: "Questa è una cret***a"

2' di lettura

"'Mio figlio ha sul braccio il numero dell'avvocato', 'Oggi ho più paura che mio figlio incontri un poliziotto che un potenziale delinquente'". Nicola Porro, durante Un Tavolo per Due a Quarta Repubblica su Rete 4, ha letto a Giuseppe Cruciani alcuni titoli apparsi sui quotidiani italiani. Tra questi, uno in particolare ha attirato l'attenzione del conduttore. E ha fatto impazzire la stessa Zanzara.

"Siccome è una mamma, siccome è una signora, io potrei dire di tutto - ha detto Cruciani -. Ma io non voglio trascinarti nei guai perché una che dice di avere più paura che suo figlio incontri un poliziotto piuttosto che un delinquente è sostanzialmente una cret***. Ma io mi limito a questa cret***, riferito sempre a quello che dice e non alla persona, anche se potrei sbizzarrirmi. Potrei essere più feroce perché mi voglio fermare qui. Giudicate voi che state ascoltando questo pezzo di trasmissione. Come giudicate e che giudizio date di una donna che dice queste cose? C'è gente a cui il cervello è andato completamente in pappa".

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E ancora: "Queste persone qua, la mammina si dovrebbe chiedere: 'mio figlio che cosa fa in piazza? Che cosa fa? Perché si deve tatuare il numero dell'avvocato?'. Evidentemente perché fa del casino, fa del casino a cui la polizia risponde. Ma senza addentrarci. Il principio per cui uno ha più paura della polizia piuttosto che di un delinquente è talmente folle che io credo che questa mamma abbia bisogno di una assistenza". 

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