Quarta Repubblica, Cruciani sbrocca con la mamma rossa: "Questa è una cret***a"

"'Mio figlio ha sul braccio il numero dell'avvocato', 'Oggi ho più paura che mio figlio incontri un poliziotto che un potenziale delinquente'". Nicola Porro, durante Un Tavolo per Due a Quarta Repubblica su Rete 4, ha letto a Giuseppe Cruciani alcuni titoli apparsi sui quotidiani italiani. Tra questi, uno in particolare ha attirato l'attenzione del conduttore. E ha fatto impazzire la stessa Zanzara.

"Siccome è una mamma, siccome è una signora, io potrei dire di tutto - ha detto Cruciani -. Ma io non voglio trascinarti nei guai perché una che dice di avere più paura che suo figlio incontri un poliziotto piuttosto che un delinquente è sostanzialmente una cret***. Ma io mi limito a questa cret***, riferito sempre a quello che dice e non alla persona, anche se potrei sbizzarrirmi. Potrei essere più feroce perché mi voglio fermare qui. Giudicate voi che state ascoltando questo pezzo di trasmissione. Come giudicate e che giudizio date di una donna che dice queste cose? C'è gente a cui il cervello è andato completamente in pappa".