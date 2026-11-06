Paolo Del Debbio, "ho fatto un gestaccio che non posso rifare": cosa è successo durante la pubblicità

Paolo Del Debbio ha strappato un sorriso a una signora del pubblico. A raccontare l'accaduto è lui stesso durante Dritto e Rovescio, il programma di Rete 4 in onda giovedì 5 novembre. "La signora che rideva perché prima che tornassimo in onda ho fatto un gestaccio che non posso rifare", dice ridendo per poi fare proprio il gesto: "Si alza il gomito, si mette la mano...". Insomma, il gesto dell'ombrello.

Nella scorsa puntata il giornalista è stato protagonista di un botta e risposta con una studentessa. Il motivo? Le idee belligeranti di quest'ultima dopo i fatti del 17 e 18 Ottobre. La ragazza, infatti, ha giustificato la violenza perpetuata nel centro di Milano. Francesca ha affermato: "Noi alle manifestazioni ci siamo e ci sono anche i poveri operai, perché noi lavoriamo solo per pagarci il mangiare e solo per pagarci la benzina".

Del Debbio, allora, l'ha contestata: "Ok, però dire che è bene che una parte della popolazione abbia paura non è corretto". E ancora, la studentessa: "Io ho detto che è bene che il governo e la classe dirigente abbia paura. Io non ho parlato di popolo". "Ho capito. Non cambia. Non cambia. Non è proprio che con la paura si fa la battaglia politica. Si chiama in un altro modo allora. Capito? La battaglia politica non si fa con la paura", ha tuonato Del Debbio.