Dritto e Rovescio, Cruciani contro la De Micheli: "Da lei la lezione sulla povertà no!"

"Cosa avete fatto voi nei 20 anni precedenti? Non è che la Meloni governa da 15 anni, che cosa avete fatto in 20 anni che siete stati al governo? Niente": Giuseppe Cruciani l'ha detto durante un confronto piuttosto acceso con Paola De Micheli del Pd nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. E ha aggiunto: "La De Micheli che ti deve fare la lezione sulla povertà... La lezione sulla povertà no!".

"È sempre colpa di qualcun altro - è intervenuta la deputata dem -. Quando tu lavori, hai anche uno stipendio buono e alla fine del mese non ci arrivi ovviamente sei arrabbiato, vai in piazza non devi usare mai nessun tipo di violenza ma provi a bussare figurativamente ai palazzi del potere per farti ascoltare". "Dall'Emilia radical-chic arriva la De Micheli a farci la lezione sulla povertà, dai su smettiamola", ha commentato ancora il conduttore de La Zanzara. Ma la De Micheli ha continuato: "L'opposizione fa il suo mestiere ascoltando questa protesta e provando a dare delle risposte in Parlamento e negli altri luoghi". "Infatti sta al 70% l'opposizione", ha chiosato ironicamente Cruciani.