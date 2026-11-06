Sinner, addio a Cahill: "I trofei? No, ecco cosa ricorderò di più"

Si chiude ufficialmente la collaborazione tra Jannik Sinner e il coach australiano Darren Cahill. Dopo giorni di rumors, il tennista ha confermato le voci con un comunicato e un video di due minuti sui social. Un filmato in cui scorrono le immagini dei trionfi ottenuti insieme ma anche le foto fatte con gli smartphone, finora rimaste nascoste, dei loro momenti più privati, come viaggi, cene, partite a golf. Il loro rapporto di lavoro, iniziato il 17 giugno 2022, si chiude quindi dopo quattro anni e mezzo. Anni pieni di soddisfazioni, a partire dalla conquista della prima posizione del ranking Atp, oltre a cinque titoli dello Slam, due Atp Finals, due Coppe Davis e la sequenza di Masters 1000 chiusa al Foro Italico.

"Darren, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2022, ero solo un giovane ragazzo italiano magro con tante domande — dice Sinner nel video —. Non mi hai mai dato tutte le risposte. Mi hai aiutato a trovarle da solo. Sei arrivato come uno dei miei allenatori. Molto presto sei diventato molto di più. Qualcuno di cui potermi fidare, qualcuno su cui poter contare, un amico. Melbourne, il primo Slam, il numero uno, Wimbledon, potrei continuare. Ne abbiamo passate tante insieme". E ancora: "In qualche modo non riuscivo a liberarmi di te, ma i trofei non sono ciò che ricorderò di più. È tutto quello che c’è intorno. Le lunghe ore sui campi di allenamento, i voli, le cene, le risate. Anche i giorni in cui tutto sembrava pesante, tu sei stato lì per tutto questo. Sapevo sempre di essere in buone mani, non solo io, chiunque viaggi con noi, tutti dietro le quinte. Con te eravamo più di una squadra. Mi hai insegnato così tanto. Il tennis è importante, ma non è tutto; che essere un buon giocatore inizia con l’essere una buona persona, e che le cose complicate possono essere semplici".

E infine, scherzando, ha aggiunto: "Spero di averti insegnato qualcosa anch’io, come tirare una pallina da golf. Mi mancherà guardarmi intorno dopo un punto importante e vederti nel mio box: questa stagione non è finita come volevamo, ma questo non cambia quello che abbiamo fatto o cosa significano questi anni per me. Alla tua famiglia, grazie per aver condiviso Darren con noi. So cosa vi viene chiesto, non lo do per scontato. Gran parte di ciò che sono, come giocatore e come persona, lo devo a te. Cinque stagioni. Non dimenticherò un solo giorno. Grazie di tutto, amico mio, è stato un privilegio".

Ufficiale intanto, anche l’ingresso di Magnus Norman al fianco di Simone Vagnozzi a partire dal prossimo mese, con dicembre che sarà il mese in cui Sinner preparerà la nuova stagione e, a meno di ripensamenti, tornerà anche a giocare una partita, a Riad nel Six Kings Slam dal 27 al 30 dicembre.