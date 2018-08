Il sogno del Milan di portare Sergej Milinkovic Savic in rossonero potrebbe passare da Palmarola. Da giorni radio-mercato parla di un assalto al 23enne centrocampista serbo della Lazio, anche se per ora il presidente biancoceleste Claudio Lotito pare aver respinto tutte le (presunte) offerte. La cifra, d'altronde, è proibitiva: si balla tra i 100 e i 120 milioni, tra cash e contropartite. Somma difficilmente affrontabile soprattutto per un Milan che nonostante il cambio di proprietà resta pur sempre sotto la lente dell'Uefa per il Fair play finanziario. Eppure...



In rete si rincorrono voci, diffuse da fonti "beninformate" e ritenute "insider" (molto vicine, cioè, sia a Lotito sia al fondo Elliott), secondo cui Milinkovic Savic sia, di fatto, già un calciatore del Milan. E qualcuno ha anche portato alcune prove più pittoresche. La prima: un like su Instagram del serbo a una foto di Alessio Romagnoli, nuovo capitano rossonero. Sospetti raddoppiati nelle ultime ore. Savic sta passando qualche giorno di vacanza in barca appunto a Palmarola, minuscola e splendida isola del Mar Tirreno, arcipelago delle Isole Ponziane. È in compagnia della splendida fidanzata e ha pensato bene di pubblicare uno scatto su Instagram.





Day off Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) in data: Ago 13, 2018 at 5:28 PDT



Occhio, però, perché in questi stessi giorni, sempre a Palmarola, sono in barca anche tre giocatori milanisti: il turco Hakan Calhanoglu, José Mauri e... Sì, proprio Romagnoli. Che sia un caso? Una coincidenza nella dorata vita delle star della Serie A? Tra i tifosi del Diavolo molti giurano di no.