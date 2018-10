Marc Marquez è campione del mondo classe MotoGp, tanto per cambiare. Lo spagnolo della Honda ha vinto il Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi conquistando matematicamente il titolo con tre gare di anticipo. Per il pilota di Cervera è il settimo titolo in carriera: classe 125 nel 2010, Moto2 nel 2012 e MotoGP nel 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018. Cifre da leggenda, per quanto il pilota spagnolo sia inviso a molti tifosi italiani (e a ragion veduta).

Marquez, scattato dalla sesta posizione, si è imposto in Giappone dopo un bel duello con Andrea Dovizioso, suo primo inseguitore in classifica: ma il forlivese della Ducati è caduto nel penultimo giro, spalancando allo spagnolo le porte del trionfo. Secondo posto per Cal Crutchlow (Lcr Honda), sul podio anche Alex Rins (Suzuki). Quarto Valentino Rossi (Yamaha) davanti alla Ducati di Alvaro Bautista (Angel Nieto Team), Johann Zarco (Yamaha Tech3) e Maverick Vinales (Yamaha), completano la top ten Dani Pedrosa (Honda), Danilo Petrucci (Ducati Pramac Racing) e il malese Hafizh Syahrin (Yamaha Tech3). Undicesimo Franco Morbidelli, caduta per Andrea Iannone (Suzuki).