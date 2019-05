Olimpiadi Milano-Cortina? Dal Cio ecco un grande sì: i giochi ora sono più vicini

La candidatura di Milano-Cortina "è guidata dal Comitato olimpico italiano e ha il sostegno unificato del movimento sportivo italiano, del settore privato e delle amministrazioni nazionali, regionali e cittadine, fornendo solide basi per lo svolgimento dei Giochi", scrive la Commissione Cio. Parole che suonano come una vera e propria promozione. "Tutte le parti coinvolte sono unite dietro la visione dei Giochi, che agiscono come uno stimolo a guidare lo sviluppo in tutto il Nord Italia e e le regioni alpine", si legge ancora nel documento, nel quale viene anche evidenziato il supporto dello Stato. "Il governo del primo ministro Giuseppe Conte ha espresso il suo sostegno e fornito tutte le garanzie pertinenti in materia di sicurezza, dogana, immigrazione e altri servizi governativi per i Giochi. I governi regionali della Lombardia e del Veneto sono le forze guida dietro la candidatura e hanno fornito le garanzie finanziarie per la costruzione e il rinnovamento delle sedi di gara, lo svolgimento dei Giochi e i servizi pubblici. Lombardia e Veneto sono due delle regioni più ricche d’Italia, insieme rappresentano circa il 30% dell’economia italiana", concludono.