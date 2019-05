L'Atalanta e l'Inter sono le altre due squadre italiane qualificate per la fase a gironi della Champions League 2019/2020. I ragazzi di Gasperini e quelli di Spalletti raggiungono Juventus e Napoli grazie alle vittorie rispettivamente contro il Sassuolo per 3-1 e l'Empoli per 2-1. Non basta al Milan la vittoria per 3-2 in casa della Spal, i rossoneri chiudono al quinto posto che vale l'Europa League. Al sesto posto chiude la Roma (1-1 contro il Parma), che giocherà invece i preliminari di Europa League. L'altra squadra italiana qualificata per l'Europa League è la Lazio, vincitrice della Coppa Italia.