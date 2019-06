Calciomercato, panchine bollenti: Fonseca a un passo dalla Roma, Mihajlovic resta a Bologna

Se ne parlava da giorni ora è ufficiale: Sinisa Mihajlovic e il Bologna vanno avanti. Nelle ultime settimane l' allenatore serbo era stato accostato anche a Juve, Lazio e Roma: rumors allontanati dopo i primi contatti con il club felsineo, che ha premiato il miracolo sportivo compiuto da Sinisa con un contratto fino al 2022 e un ingaggio da 2 milioni a stagione.

Ci sono novità anche sul fronte Roma. Paulo Fonseca, che ha raggiunto un accordo sia con il club giallorosso che con lo Shakhtar per essere liberato, sarà il nuovo allenatore della Roma e il suo arrivo è previsto domani.

Il portoghese avrebbe già parlato ad alcuni amici della sua nuova avventura: «Per fortuna la situazione si sta risolvendo per il meglio. Presto potrà volare a Roma». Mentre Inzaghi rivela che Lotito ha accordato il suo rinnovo alla Lazio con tanto di bonus scudetto.

Aurelio Andreazzoli sarà il nuovo tecnico del Genoa, manca solo l' ufficialità. Il toscano ha firmato nei giorni scorsi un pre-contratto con Preziosi che prevede la sua permanenza per le prossime due stagioni e uno stipendio annuo di 700mila euro netti.