L'ultima inchiesta giudiziaria spagnola in materia di partite truccate (Operazione Oikos) svela una propaggine italiana. A riportarlo sono i siti dei quotidiani El País e Marca, che in due aggiornamenti di ieri pomeriggio parlano dei tentativi di aggiustare una partita del Frosinone. Viene tirato in ballo anche l'attaccante laziale Ciro Immobile. I giornalisti delle due testate riferiscono di una trama tessuta per provare a ammorbidire alcuni giocatori della squadra ciociara. A definire questo piano sarebbero due soggetti: l'ex calciatore Carlos Aranda e un certo Mattia Mariotti, intermediario fra l' organizzazione e il mondo del calcio.