La Fiorentina inizia la nuova stagione già con una polemica. Quella dei tifosi contro di Veretout che, come ha detto il ds Pradè in conferenza stampa, «ha chiesto di essere ceduto» ma è presente in ritiro. Il centrocampista francese, conteso tra Roma (in pole position), Milan e Napoli, durante la seduta di allenamentto è stato pesantemente apostrofato dai sostenitori fiorentini presenti in tribuna: «buffone», «stattene a casa», «non correre che ti fai male».

I viola di Vincenzo Montella sono partiti ieri alle 8 da Firenze e alle 13 hanno raggiunto Moena, in Trentino, dove resteranno fino al 21 luglio (alle 17 hanno avuto la prima sessione di allenamento). In programma, durante il ritiro, ci sono quattro partite amichevoli. La prima è fissata per il 10 luglio alle 17, contro il Val di Fassa Team. Nelle successive tre amichevoli la Fiorentina affronterà il Real Vicenza (domenica 14 luglio alle 17), il Bari (mercoledì 17 luglio alle 17), e il Benevento (sabato 20 alle ore 17).

Tra i 29 calciatori convocati rispondono all' appello i big: Benassi, Saponara, Simeone e Therau ci sono, senza considerare che il mercato è appena iniziato e i tifosi viola sperano in qualche colpo di livello, soprattutto dopo la partenza di Muriel (all' Atalanta per 15 milioni più bonus).

