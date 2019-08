La Roma prende Kalinic: l'ex milanista farà il vice-Dzeko. Bernardeschi tratta il rinnovo con la Juve

Sbarcati Sanchez (30 anni) e Biraghi (26, in uno scambio di prestiti con Dalbert, 25), l' Inter di Conte ora ha una rosa pressoché completa, anche se resta spazio per un colpo finale a centrocampo. L' indiziato numero uno rimane sempre il vecchio pallino del tecnico Arturo Vidal (32), per il quale la dirigenza lavora ad un prestito con eventuale diritto di riscatto dal Barcellona.

Con l' arrivo di Biraghi, Dimarco (23) può partire: l' esterno è seguito dal Torino che si vuole cautelare in caso Laxalt (26), che ha rifiutato il Granada, non accettasse l' offerta granata. L' uruguaiano ha chiesto tempo fino a domani per prendere una decisione. Anche Gabigol (24) può dire addio al club di Suning: su di lui Flamengo, Lokomotiv e Sporting Lisbona, che per ora hanno fatto semplici sondaggi. La Juve, bloccata tra cessioni e acquisti, vede quasi definitivamente sfumare Icardi (25), e avvia i discorsi con Bernardeschi (28) per il rinnovo sino al 2024. Rugani (24) ha l' accordo con la Roma per un quinquennale da 2.5 milioni più bonus a stagione, ma i giallorossi non hanno ancora l' intesa con i bianconeri.

Petrachi chiude per il prestito con diritto di riscatto di Kalinic (31) dall' Atletico Madrid: l' ex Milan farà il vice Dzeko (33). La Samp chiede Rigoni (26) allo Zenit che apre alla cessione ma solo a titolo definitivo. La Fiorentina tratta con Caceres (34), svincolato, mentre si registra una frenata sul fronte De Paul (25): l' Udinese pretende i 25 milioni cash più 5 di bonus offertigli, ma la viola vorrebbe ridurre la parte fissa per inserire una contropartita tecnica. La Lazio tratta la cessione di Durmisi (25) al Fenerbahce e offre il rinnovo sino al 2024 a Milinkovic-Savic (24) a 4 milioni netti a stagione più bonus. Non è escluso l' inserimento di una clausola rescissoria.

di Filippo M. Capra