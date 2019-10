Atp 500 Vienna, Berrettini vola in semifinale: Rublev battuto e Londra sempre più vicina

Non smette di stupire Matteo Berrettini. Il tennista romano si è guadagnato la qualificazione per le semifinali dell'Atp 500 di Vienna, battendo col punteggio di 7-5 7-6 il russo Andrej Rublev, numero 22 del mondo.

Grazie a questa vittoria, Berrettini si avvicina a grandi passi alle Atp finals di Londra in programma dal 10 al 18 novembre e ora, come ultimo ostacolo verso la finale, lo attende il vincitore del confronto tra l'idolo di casa Dominic Thiem (che l'italiano ha affrontato e battuto a Shanghai) e lo spagnolo Carreno-Busta. Per "Berretto", questa è l'ottava semifinale del suo 2019.