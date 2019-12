Lapo Elkann durissimo contro la Juventus dopo il ko in Supercoppa: "Vergognatevi"

Una Juventus battuta in modo netto, quasi stracciata dalla Lazio nella finale di Supercoppa italiana: finisce 3-1 per i biancocelesti. Un tonfo per Maurizio Sarri che pone più di un interrogativo. Per certo, il mister della Juve non avrà vita facile: già da tempo infatti è nel mirino della critica, di chi sostiene che alla sua squadra manchino gioco e attributi. E tra chi sembra schierarsi senza troppi indugi contro il mister, ecco spuntare Lapo Elkann, del quale si è tornati a parlare in settimana per il gravissimo incidente in Israele che lo ha anche fatto finire in coma. Il punto è che il rampollo della famiglia Agnelli ha commentato a modo suo la partita su Twitter, senza troppi giri di parole: "Juve vergognati. Complimenti alla Lazio". Parole pesantissime, soprattutto se a pronunciarle è uno della famiglia Agnelli-Elkann.

Di seguito, il tweet di Lapo Elkann: