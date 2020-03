Il coronavirus rinvia l'Europeo al 2021? Uefa, c'è la richiesta ufficiale: l'unico modo per finire la stagione

12 marzo 2020 a

La positività di Daniele Rugani al coronavirus è stata probabilmente il colpo di grazia per l’Uefa, che adesso rischia concretamente di dover fermare tutto e soprattutto di rimandare l’Europeo. Proprio mentre si giocavano due grandi partite per il ritorno di Champions League - campioni in carica del Liverpool eliminati ai supplementari dall’Atletico Madrid e Psg vincente sul Borussia con ribaltone - è arrivata la notizia riguardante il difensore italiano. La Juventus rischia l’esclusione dalla coppa, visto che non potrà giocare la settimana prossima contro il Lione: i bianconeri dovrebbero attivare la quarantena, e lo stesso vale per i nerazzurri dell’Inter dopo il match a porte chiuse di soli quattro giorni fa. Stando a quanto riporta Nicolò Schira, le cinque principali leghe europee (Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Germania) “chiederanno alla Uefa di rinviare Euro202o al 2021, in modo da completare i rispettivi campionati dopo il coronavirus”. Inoltre il giornalista sportivo fa sapere che oggi 12 marzo ci sarà una chiamata a riguardo con Giorgio Marchetti, vice segretario generale della Uefa.