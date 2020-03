Formula 1, un positivo al coronavirus nella McLaren: il team si ritira, GP di Australia verso il rinvio

12 marzo 2020 a

Il Mondiale di Formula 1 non partirà domenica 15 marzo. Manca ancora l’ufficialità, ma ormai è scontato che il Gran Premio di Australia non si svolgerà dopo che la McLaren si è ritirata ufficialmente. La scuderia britannica ha comunicato che un dipendente è risultato positivo al test del coronavirus: è stato isolato non appena ha mostrato i primi sintomi, ma è inevitabile la decisione di non mandare in pista Carlos Sainz e Lando Norris. Probabilmente la F1 ha quindi fatto un viaggio inutile fino a Melbourne: la defezione della McLaren dovrebbe imporre lo stop totale al Mondiale, prima ancora che inizi. D’altronde l’Oms ha dichiarato la pandemia globale e in queste ore stanno chiudendo tutti gli sport fino a quando l’emergenza sanitaria non sarà alle spalle.