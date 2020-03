Coronavirus, rinviato il Giro d'Italia a data da destinarsi

13 marzo 2020 a

Anche il Giro d'Italia si ferma per l'emergnza Covid-19. O, più precisamente, viene rinviata la data di partenza e, probabilmente, sarà cambiato anche il percorso che prevedeva la prima tappa da Budapest. È stata così rinviata a data da destinarsi la decisione di quando i ciclisti potranno mettersi a pedalare. La Rcs, organizzatrice dell'evento, ha comunicato che "avendo preso conoscenza della situazione nazionale e internazionale si è deciso di rimandare il Giro 2020". Le nuove date della corsa rosa verranno comunicate soltanto dopo il 3 aprile.

Tutto è nato quando oggi, nella tarda mattinata, è arrivata la comunicazione del comitato ungherese dell'impossibilità di ospitare le prime tre tappe del Giro. La prima era prevista il 9 maggio da Budapest, in Ungheria,un cronoprologo di 8.6 km“. Il giorno dopo la carovana si sarebbe dovuta spostare dalla capitale a Györ, per una seconda frazione di 195 km molto panoramica seguendo il Danubio con un finale per velocisti a Györ. Lunedì, alla fine, il saluto all'Ugheria con la Székesfehérvár - Nagykanizsa (204 km), tappa che costeggia quasi interamente il Lago Balaton, finale veloce, grandi stradoni.