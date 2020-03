Michela Persico, la fidanzata di Daniele Rugani: "Sono incinta, ora io e Daniele abbiamo paura"

18 marzo 2020 a

Michela Persico, compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, ha parlato alla rivista Chi dell’esperienza dovuta al contagio da Covid-19. I due sono risultati positivi al tampone e adesso lady Rugani ha detto si essere preoccupata per la gravidanza: “Ancora non riesco a parlare del contagio da Covid-19. Ora devo capire cosa succederà, spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che andrà tutto bene, ma ho molta paura a riguardo. Provate e mettervi nei miei panni”.

Paura in casa Rugani: dopo Daniele contagiata anche la fidanzata Michela Persico

Michela e Daniele, scrive l'edizione on line della Gazzetta, stanno trascorrendo la quarantena separati. "Ci stavamo preparando a quando avremmo annunciato la gravidanza. Doveva essere un momento di gioia, invece la vita ci ha tradito così. Ma sono sicura che ci rialzeremo".