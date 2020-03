Formula 1, Ferrari contro il resto del mondo: 9 team contro la nuova auto per la prossima stagione

19 marzo 2020 a

In Formula 1, ferma per l'emergenza coronavirus, il dibattito tra i vari team si infiamma su come recuperare alcune delle gare perdute. L' ultima proposta è quella di posticipare di un anno la rivoluzione tecnica prevista a partire dal 2021. E' quello che scrive la Stampa in edicola oggi. In sintesi si dovrebbe correre per due anni con le macchine attuali, quelle viste nei test in Spagna. Morale, chi è soddisfatto della propria monoposto è favorevole, chi non lo è si oppone. Secondo indiscrezioni, più che a uno scontra tra blocchi siamo di fronte a un tutti contro uno: la Ferrari.

In tempi non sospetti, a Maranello avevano ammesso che la SF1000 è in ritardo rispetto alla concorrenza e ha bisogno di correttivi, ma di tenersela per due anni non se ne parla. I rivali sono invece favorevoli o perché partono da una base tecnica migliore, come Mercedes e Red Bull, o perché allettati dall' idea di risparmiare.