Formula 1, escamotage per superare il coronavirus: regolamento modificato, anticipata la pausa estiva

La Formula 1 è ufficialmente in pausa estiva. Tale periodo è stato anticipato da luglio-agosto a marzo-aprile ed è stato allungato da 14 a 21 giorni. Ciò è stato reso possibile da una modifica del regolamento sportivo per il mondiale 2020: i reparti corse rimarranno quindi chiusi per le prossime tre settimane. Con questo escamotage la Formula 1 spera di superare al più presto l’emergenza coronavirus: la pausa estiva anticipata è stata forzata dalla situazione, dato che serve ripensare l’intero calendario della competizione. I motori si sarebbero dovuti accendere la scorsa domenica, 15 marzo, in Australia, ma il Gran Premio è stato fermato per i primi casi positivi all’interno dei team. Per i prossimi 21 giorni tutto rimarrà fermo e intanto si cercherà di trovare una data indicativa per il via della stagione.