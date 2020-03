Ferrari, Mattia Binotto su Sebastian Vettel: "Il rinnovo? Tutto nelle sue mani". Solo una questione di soldi?

19 marzo 2020 a

La Ferarri ha tra gli appuntamenti fissati il rinnovo contrattuale di Sebastian Vettel: "Ci siederemo a tavola di fronte a un bicchiere di vino rosso e discuteremo del futuro - ha commentato il team principal Ferrari, Mattia Binotto -. Vettel è in forma e concentrato, in un momento chiave della sua carriera. Abbiamo iniziato a discutere di un nuovo contratto, ed è importante capire cosa decidere in tempi brevi. È importante per lui e per noi che le cose siano chiare alla svelta. È tutto nelle sue mani".

La Ferrari - prima del rinvio dell'inizio della stagione di F1, scrive Sportmediaset - aveva l'esigenza di ricevere da parte di Vettel indicazioni chiare sul rinnovo nei primi mesi della stagione, per poter iniziare a stabilire il piani per il 2021 nel mese di maggio. Lo scenario ora è cambiato, ma la volontà delle parti di proseguire insieme è palese; resta solo una questione di soldi.