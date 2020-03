Milan, Arek Milik nuovo sogno rossonero per l'attacco

20 marzo 2020 a

Arek Milik al Milan, Hakan Calhanoglu in maglia Napoli. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come i rossoneri potrebbero offrire all’attaccante polacco quella maglia da titolare che in azzurro vista la presenza di Dries Mertens.

Secondo la rosea, in casa rossonera ambirebbero ad uno scambio, “ricordando che Rino Gattuso ha sempre stimato il turco". Sia Milik che il centrocampista del Milan sono in scadenza di contratto nel 2021 e per questo motivo lo scambio potrebbe giovare ad entrambe la parti. E così è sempre più lontano Il futuro di Zlatan Ibrahimovic dal Milan. Lo svedese che compirà 39 anni ad ottobre pare non essere più centrale nei progetti del nuovo Milan.