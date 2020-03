Coronavirus, Paulo Dybala e la fidanzata positivi al test: Juventus, terzo calciatore infetto

21 marzo 2020 a

Anche Paulo Dybala è risultato positivo al coronavirus. Assieme a lui, la fidanzata Oriana. A renderlo noto è stato proprio il fantasista argentino della Juventus, che sui social ha postato una foto e un messaggio per rassicurare i suoi tifosi: "Ciao a tutti, abbiamo appena ricevuto l'esito del test e sia io che Oriana siamo risultati positivi al Covid 19. Per fortuna stiamo bene e siamo in perfetto stato. Grazie dei messaggi di affetto". Dybala è il terzo calciatore dei bianconeri che è stato colpito dal coronavirus: i primi erano stati Daniele Rugani e Blaise Matuidi, a conferma del fatto che il contagio viaggia anche nel mondo dello sport professionistico. La Juve ha poi comunicato sul proprio sito che "il calciatore, da mercoledì 11 marzo, è in isolamento volontario domiciliare, continuerà a essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico".