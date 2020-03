Coronavirus, Radja Nainggolan stufo della quarantena: "Appena finisce faccio una serata delle mie"

23 marzo 2020 a

Radja Nainggolan è famoso per le doti da calciatore, ma anche per la vita mondana. Per lui più che per altri calciatori è dura stare a casa, ma non si può fare altrimenti a causa dell’emergenza coronavirus. Il Ninja ha parlato della sua quarantena sul profilo Instagram ufficiale del Cagliari: “Sono sereno, aspetto buone notizie per riprendere a giocare. Per me stare a casa è stranissimo, dopo un po’ diventa una noia assurda”. E infatti Nainggolan si lancia in una promessa per quando arriveranno tempi migliori: “Appena finisce la quarantena faccio una bella serata come una volta”. Tra l’altro l’isolamento ha spinto Radja a fare una considerazione: “Dopo queste settimane sempre a casa spero di giocare fino a 50 anni”.