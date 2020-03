Tokyo 2020, il Cio decide entro quattro settimane: gli scenari delle Olimpiadi tra rinvio e cancellazione

23 marzo 2020 a

Ora anche il Cio è costretto ad aprire gli occhi. Ha resistito fino all’inverosimile, ma alla fine si è dovuto arrendere all’evidenza: l’epidemia da coronavirus è seria a livello globale e mette fortemente in discussione il regolare svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ovviamente la cancellazione dei Giochi non è prevista in nessun tipo di scenario, ma il Comitato olimpico internazionale è pronto a prendere in considerazione l’ipotesi di un rinvio. L’esecutivo straordinario riunitosi nella giornata di domenica 22 marzo ha stabilito che entro quattro settimane verrà presa una decisione definitiva. Le Olimpiadi dovrebbero iniziare 24 luglio e finire il 9 agosto, ma allo stato attuale delle cose sembra impossibile rispettare le date: il Cio vorrebbe comunque disputare i Giochi entro il 2020 per ragioni economiche, ma ciò dipenderà dagli sviluppi del coronavirus. Nei casi peggiori si valuterebbe il rinvio al 2021 (come già accaduto con gli Europei di calcio) o addirittura al 2022, ma di sicuro la rassegna di Tokyo non verrà cancellata.