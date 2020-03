Coronavirus e campionati, Filippo Inzaghi: "Vanno terminati, in campo anche d'estate"

29 marzo 2020 a

a

a

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, non intende fermarsi e sul futuro dei campionati, ora fermi per l'emergenza coronavirus, afferma: "Parlare di calcio è difficile, noi abbiamo fatto tutti un passo indietro rispetto alla salute, che è la priorità più grande. Nel momento in cui tutto finirà noi vogliamo ricominciare a giocare, sarebbe la cosa più giusta". E ancora: "Tutti vogliamo finire quello che abbiamo iniziato 8 mesi fa, i campionati vanno terminati, in campo anche d'estate", ha spiegato l'ex attaccante, ospite di Casa Sky Sport su Sky Sport. "Sarebbe la soluzione migliore per evitare equivoci ed evitare che qualcuno subisca dei danni", conclude in merito alla vicenda che tiene banco da parecchio tempo.