Formula 1, studio-choc di Jp Morgan: allarme rosso, perché Liberty Media è in bilico

30 marzo 2020 a

a

a

Allarme rosso, ma rosso quello vero, per il circus della Formula 1: lo sport più ricco al mondo, infatti, rischia di "andarci sotto" coi soldi. Lo stop al campionato per coronavirus non rischia di mettere in crisi solo i team più piccoli ma anche Liberty Media, il gruppo Usa che detiene il carrozzone.

Formula 1, il mondiale non parte più: la voce da Baku, sta per saltare l'ottavo GP

Non sono elucubrazioni ma conclusioni avanzate da un inquietante studio di Jp Morgan, che - spiega Il Giornale - "alla vigilia dell'annullamento del Gran premio d' Australia ha fatto sapere che rinviando o perdendo troppe gare Liberty potrebbe non riuscire a onorare il debito da 2,9 miliardi di dollari comprato insieme a tutto il pacchetto Formula 1 da Cvc nel 2017, un prestito che comporta un pagamento mensile di 10,4 milioni di dollari di interessi". E ancora, lo studio del colosso finanziario mette in evidenza come i bilanci svelino che la Formula 1 ha liquidità per 402 milioni di dollari, ma Wall Street sottolinea che le azioni di Liberty Media negli ultimi due mesi sono crollate del 49,4 per cento. Non solo rischio-rosso, ma proprio rischio-crac.

Ufficiale, cancellato anche il Gp di Azerbaigian. Formula 1, quando inizierà il mondiale?

Per Liberty Media l'obiettivo fondamentale, ma assai difficile da centrare, è realizzare almeno 15 gare: sotto a quel numero, i contratti con le tv andrebbero rivisti (mentre sono almeno 8 le gare da disputare affinché il mondiale sia valido in termini sportivi).