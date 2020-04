Serie A, Massimo Cellino contro la ripresa: "Ritiro il Brescia, Uefa arrogante e irresponsabile"

02 aprile 2020 a

Massimo Cellino non vuole sentir parlare di ripresa della stagione, che considera ormai archiviata. Il presidente considera le linee guida della Uefa - che intende recuperare le competizioni europee in estate - inattuabili e si è detto pronto a ritirare il Brescia se la serie A dovesse ripartire a maggio. “Uefa non può far slittare nulla - ha dichiarato Cellino - la stagione si chiude il 3 giugno, data di scadenza per la presentazione dei bilanci dei club e dei contratti dei giocatori. Sono arroganti e irresponsabili: pensano ai loro interessi economici e alle Coppe. Ma sulla serie A decide l’Italia, non l’Uefa”. Qualora il campionato dovesse ripartire, il numero uno del Brescia non sarebbe disposto a mandare in campo la squadra: “Questa stagione non ha più senso. Ci siamo fermati, nessuna squadra tornerà come prima, gli stadi a porte chiuse, in più c’è il rischio per la salute degli atleti. Per me tornare all’attività è follia pura. Se ci costringono, sono disposto a non schierare la squadra ed a perdere le partite 3-0 a tavolino per rispetto dei cittadini di Brescia e dei loro cari che non ci sono più”.