Daniele De Rossi, il giallorosso si confessa a cuore aperto: "Vorrei allenare la Roma ma devo meritarlo"

Daniele De Rossi si è ritirato dal calcio giocato. A Sky Sport racconta come vive questo momento: "Sono passato in pochi giorni da vecchio giocatore a giovane allenatore. Sedermi sulla panchina giallorossa è un obiettivo, ma senza fretta. Non ho mai scelto di lasciare la Roma, ma al Boca mi sentivo un dio"... Sempre grato a Lippi per quel 2006: che avrei giocato in finale me lo venne a dire Peruzzi".

Oggi il sogno è allenare i giallorossi: "Un giorno mi piacerebbe, ma senza fretta". Figlio di Alberto, alla guida delle giovanili giallorosse, già leader in campo: "Inizierò questo percorso non solo perché mi piacerebbe, penso proprio di saperlo fare. Mi è sempre stato riconosciuto questo ruolo di leader: quindi magari sarò un pochino avvantaggiato da questo punto di vista ma essere allenatore è anche tanto altro".

