Coronavirus, Federica Pellegrini: "Il calcio deve ripartire, ma gli altri sport?", la provocazione della "portavoce"

Federica Pellegrini non digerisce il fatto che, in tempi caratterizzati dall’emergenza coronavirus, si parla quasi esclusivamente di calcio. “Sppiamo perché succede, ci sono tanti interessi dietro ed è lo sport più importante d’Italia. Il calcio deve ripartire, ma gli altri sport? La mia ovviamente è una provocazione, ma mi sento un po’ la portavoce degli altri sport”: così ha parlato la campionessa italiana di nuoto in un intervento sulle frequenze di Retesport, Radio Roma Capitale e Radio Sei. “In questo momento siamo tutti fermi, dagli sport individuali a quelli di squadra: per noi più che tornare a gareggiare - ha sottolineato la Pellegrini - sarebbe invece importantissimo tornare ad allenarsi. E per il nuoto sicuramente è più semplice farlo”.

