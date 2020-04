Champions League, c'è una nuova data per la finale: la Uefa cambia anche la formula

17 aprile 2020 a

Il calcio non si arrende alla possibilità di non poter riprendere campionati e coppe a causa dell’epidemia da coronavirus. La Uefa ha cerchiato in rosso sul calendario il giorno di sabato 29 agosto: questa è la nuova data per la finale di Champions League, da disputare sempre nello stadio Ataturk di Istanbul. La volontà di tutti è di portare a termine le competizioni europee, anche a costo di adottare una formula diversa, come quella che prevede partite secche e final four, ma tutto dipenderà ovviamente dall’evoluzione della pandemia. Nel frattempo la Uefa programma di poter riprendere entro fine luglio e disputare le finali di Champions ed Europa League prima di settembre.

