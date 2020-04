“Mbappé non varrà più di 40 milioni”. Virus, le stime dell'eurodeputato francese: crollo dei cartellini

19 aprile 2020 a

Il coronavirus farà crollare il costo dei cartellini dei giocatori. Ne è convinto Daniel Cohn-Bendit, eurodeputato francese che ha citato Kylian Mbappé come esempio: “Dopo questa crisi legata al coronavirus, la stella del Psg non varrà più di 35-40 milioni di euro, altro che 200”. Il volto della nazionale francese è stato acquistato dal club di Parigi per 180 milioni nel 2017 ed era valutato oltre i 200 prima che scoppiasse l’epidemia. “Questa crisi spazzerà l’irrazionalità dello sport professionistico - è la teoria di Cohn-Bendit - non caleranno solo cartellini e ingaggi, ma anche i diritti d’immagine. E bisognerà scardinare il sistema dei procuratori. Non credo che i calciatori giocheranno peggio solo perché saranno pagati meno”.

