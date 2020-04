Serie A, la questione etica dei tamponi: quanti ne servono per la ripresa degli allenamenti

20 aprile 2020 a

a

a

La Serie A è fortemente convinta di ripartire e portare a termine la stagione, ma al tempo stesso è consapevole di dover garantire la tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti. La base è il protocollo dei medici Figc che stabilisce norme e misure precauzionali per evitare il contagio. Repubblica stima che siano necessari circa 1.400 tamponi da effettuare su giocatori e membri dello staff: senza non sarebbe possibile dare il via libera alla ripresa degli allenamenti. Ma c’è anche una questione etica che i club devono affrontare: è giusto destinare al calcio una parte dei tamponi che al momento scarseggiando per i cittadini a rischio e gli operatori sanitari?

“Meglio gli stadi vuoti che non giocare affatto”. Uefa, fase 2 del virus: il calcio solo in tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.