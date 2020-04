Charles Leclerc suona la carica: "Meno durerà il campionato, più azzarderò in pista"

23 aprile 2020 a

Charles Leclerc racconta i suoi giorni in quarantena. Lo fa in una chiacchierata con il Giornale. Le sue giornate cominciano con allenamento, simulatore e videogame, pasto, allenamento, simulatore, qualche libro, il piano, la chitarra, molta musica e fidanzata. Parla del compagno di scuderia alla Ferrari Sebastian Vettel: "Con Seb andiamo più d' accordo di quanto pensi la gente. Mi piacerebbe restasse, ma qualsiasi scelta farà la Ferrari sarà la benvenuta, per lei non cambierà nulla".

La voglia di correre è tanta. Si parla di una partenza a luglio con doppia gara in Austria. "Nulla di ufficiale. L' anno scorso lì ho perso contro Max Verstappen, ma ho imparato a essere più aggressivo e già a Silverstone ho reagito. Noi non partiamo come favoriti, questo è certo. Sarebbe buono poter fare 12/13 gare. Meno sarebbe meglio di niente comunque. Più breve sarà il campionato, più azzardi magari si potrebbero tentare in pista"

