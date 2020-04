Claudio Lotito stronca il premier Conte: "Dpcm illogico. Se il calcio non riparte, i danni saranno irreparabili"

29 aprile 2020 a

a

a

Claudio Lotito continua la sua battaglia per la ripartenza della Serie A e non hai paura di attaccare duramente il premier Giuseppe Conte: “Il dpcm è illogico. Un giocatore che appartiene a uno sport individuale si può allenare nei centri sportivi - ha dichiarato il presidente della Lazio ai microfoni del Tg2 - un giocatore che pratica uno sport di squadra no. Troveremo Immobile e Dzeko a Villa Borghese e Insigne sul lungomare Caracciolo”. “Noi dobbiamo partire dal presupposto che il virus non scomparirà in poco tempo - ha aggiunto Lotito - è questa una cosa che sappiamo con certezza e quindi dobbiamo imparare a conviverci. Quello che conta di più è far capire qual è l’importanza del calcio a livello sociale. Se non dovessimo ripartire - ha concluso - ci sarebbero dei danni gravi, irreparabili, per centinaia di milioni di euro”.

"Penserei alla prossima stagione". Serie A, la doccia ghiacciata dal ministro Spadafora

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.