Serie A, Vincenzo Spadafora: "Non demonizzo il calcio. Ripartenza solo in sicurezza"

05 maggio 2020 a

a

a

Vincenzo Spadafora lancia un messaggio di ottimismo sulla ripartenza della Serie A: "Me la auguro vivamente e sarebbe surreale se così non fosse, essendo io il ministro dello Sport: i toni degli ultimi giorni sono il risultato di una pressione eccessiva. Ma la ripresa deve avvenire in sicurezza, ad oggi non sappiamo se si potrà riprenderà a metà giugno anche se me lo auguro. Dipenderà dalla curva dei contagi". Insomma, una mezza retromarcia dopo i toni ultimativi usati negli ultimi giorni circa la ripartenza della Serie A.

"Se si gioca, ciao Spadafora". Il ministro si dimette? Biasin: "Che tentazione..."

Spadafora, scrive Sportmediaset, detta l'agenda: "La roadmap prevista è stata confermata: 4 maggio per gli allenamenti individuali, il 18 per quelli di squadra se saranno approvati dal comitato tecnico-scientifico. La conferma dovrebbe arrivare entro questa settimana, sono sicuro che il calcio troverà una giusta soluzione". Farò di tutto perché il campionato di Serie A possa riprendere in sicurezza. Sarebbe surreale demonizzare il calcio per un ministro dello Sport. Sul campionato ci baseremo su elementi scientifici oggi non disponibili: a metà maggio si potrà fare una previsione realistica".

"Non se ne parla proprio". Spadafora, doccia gelata per la serie A: non si gioca

Zingaretti sfida Spadafora sul calcio: il governatore riapre Formello e Trigoria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.