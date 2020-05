Champions League, dalla Turchia: "Finale il 29 agosto a Istanbul"

06 maggio 2020 a

La finale di Champions League a Istanbul si giocherà ad agosto. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio turca che ha in pratica ha confermato il piano dichiarato dall'Uefa, che voleva a far disputare la finale della sua coppa più importante il 29 agosto nella sede inizialmente stabilita, lo Stadio olimpico Atatürk della capitale turca.

Sull'argomento è intervenuto anche Armand Duka, presidente della federcalcio albanese a Radio Kiss. Il dirigente ha spiegato come si comporteranno le squadre francesi il cui campionto è stato fernato e sospeso definitivamente causa coronavirus: "Il Psg giocherà le partite di Champions, così come il Lione. Per le altre partite si sta pensando come ci si può organizzare. Ci potrebbe essere una partita secca, con semifinale e finale giocata a Istanbul".

