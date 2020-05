Stefano Tacconi, l'ex portiere della Juventus è per la ripresa della Serie A: "Il coronavirus è un'influenza"

13 maggio 2020 a

“Il coronavirus? Per me è un'influenza”. Stefano Tacconi dice la sua sull’impatto della pandemia. Per l'ex portiere della Juventus si deve tornare a giocare in Serie A. “Quando in una conferenza mi diranno che ci sono stati mille morti, mi dicano quali di coronavirus, non si può fare di tutta l'erba un fascio", ha detto a Radio Sportiva, "io sarei per riprendere a giocare, anche con il pubblico”.

Sull’attuale momento della Juve ha detto: "Mi sono rivisto tutte le partite e qualche lacrimuccia è arrivata. I miei trofei? Tutto il museo della Juve, sennò come facevano a farlo? Per carattere e personalità non vedo un altro come me, poi prima era anche più dura. Chiellini? Le solite cavolate, ne ho dette talmente tante anch'io..."

