Milan, Zlatan Ibrahimovic lancia un altro messaggio criptico: "Ricordatevelo..."

14 maggio 2020 a

In diretta Instagram da Milanello, dove si trova in quarantena dopo essere rientrato dalla Svezia, Zlatan Ibrahimovic ha lanciato un nuovo messaggio anche questa volta tutto da interpretare: "La mia passione, il mio lavoro. Ricordatevelo...", afferma Zlatan mentre inquadra lo stemma del Milan.

Le interpretazioni sono tante: date le insistenti voci circa un suo addio ai colori rossoneri al termine della stagione, potrebbe trattarsi di un messaggio d'amore nei confronti della società o una dichiarazione sempre d'amore verso il calcio. Il fuoriclasse svedese comunque a 38 anni, trova ancora il modo per far parlare di sé. I tifosi rossoneri si augurano che lo possa fare ancora in campo con la maglia rossonera

