Milan, Andreas Brehme vota Ralf Rangnick: "Fa giocare bene le squadre, ma deve scegliere se fare il d.t. o l'allenatore"

"Il Milan alla tedesca potrebbe funzionare, sì". Lo dice, alla Gazzetta dello Sport, Andreas Brehme, campione d’Italia con l’Inter nel 1989, campione del mondo con la Germania a Roma nel 1990., parlando del possibile arrivo sulla panchina rossonera del connazionale Ralf Rangnick. "Sono amico di Paolo Maldini. Ho letto le sue ultime dichiarazioni contro Rangnick e mi dispiace per la situazione. Però sono amico anche di Ralf da lungo tempo. È molto intelligente".

Sarebbe l’uomo adatto per ricostruire il Milan? "Penso di sì, certo. Non so cosa succederà, però lui ha sempre fatto bene in realtà del genere. Sa far giocare bene i suoi calciatori, ha molte idee tattiche, è sempre capace di sorprendere. Bisogna vedere anche in che ruolo arriva. Rangnick deve scegliere: sarà direttore tecnico oppure allenatore? Però c’è un ostacolo: la lingua. Sul campo non puoi arrangiarti in qualche maniera, devi saperla maneggiare bene, ne hai bisogno. Io ne so qualcosa. Devi saper dialogare con i giocatori in maniera efficace. Gli ordini in partita devono essere immediati, comprensibili. Una squadra deve sempre sapere cosa fare".

