Juventus, già pronto il primo acquisto di calcio mercato: arriva Semedo

Semedo è l’ultimo nome uscito nell’ambiente Juve. Terzino destro, ma in grado di giocare anche a sinistra, del Barcellona. Proprio con la regia di Jorge Mendes, potentissimo agente di CR7, si potrebbe fare uno scambio conil Barcellona dandogli De Sciglio e 25 milioni di euro. Il complesso affare, scrive il Giorno, metterebbe in stand-by proprio laricerca del successore di Pjanic come playmaker centrale: sembrava che potesse essere Arthur, brasiliano sempre del Barcellona, ma includerlo nella trattativa pare sempre più difficile.

Così come non è per niente agevole quella per avere Jorginho, pupillo di Sarri, dal Chelsea. Il tecnico potrebbe allora decidere, nella prossima stagione, di promuovere a perno del gioco Bentancur, jolly della mediana che ha saputo convincere a più riprese in queste tre stagioni. E chenon ha nemmeno 23 anni. La Juve dalle mille risorse sa trovare tante risposte senza uscire dallaContinassa.

